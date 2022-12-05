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من سيكون "الوزير الملك" في جلسة مجلس الوزراء اليوم؟

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2022 11:11 صباحًا
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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لا يزال موضوع انعقاد جلسة مجلس الوزراء حديث الساعة، إذ كشفت معلومات “mtv” أنه سيحضر عدد الوزراء الكافي لتأمين النصاب، مشيرة على ان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان سيحضر الجلسة.

بدورها، لفتت مصادر “الجديد” إلى اكتمال النصاب لجلسة مجلس الوزراء وبوشكيان حاضر في السراي الحكومي وسيكون “الوزير الملك” في جلسة اليوم.

بدورها، أشارت معلومات “LBCI” إلى أن الوزير هكتور حجار سيدخل جلسة حكومة تصريف الأعمال للإدلاء بموقف خاص به على ان يخرج من الجلسة في حال عدم التجاوب معه بدعوته لوقفها.

وكان أعلن 9 وزراء بحكومة تصريف الأعمال رفضهم للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي دعا لها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي غدا، وذلك من منطلق دستوري وميثاقي، وعدم الموافقة على أي من قراراتها، داعين ميقاتي إلى التراجع عن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مبررين ذلك بعدم الرغبة في زيادة الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعة الجميع درء الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية.

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