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من سيلتقي عون في نيويورك؟

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ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيجتمع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن مصادر الوفد اللبناني المرافق قالت لـ”اللواء”، انه أعد للرئيس عون خلال مشاركته في اعمال الجمعية العامة برنامج لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة تأكد من بينهم الملك الأردني عبدالله بن الحسين على ان هناك لقاءات اخرى يتم الأعداد لها.

وعلم ان الرئيس عون الذي سيتوجه إلى نيويورك الاحد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يستضيفه أيضا على مأدبة فطور مع الرؤساء المشاركين في الجمعية.

وعلم ان الرئيس عون يلقي كلمته الأربعاء المقبل وهي الثامنة في عدد الكلمات وهي لا تزال قيد الأعداد على ان عناوينها محلية واقليمية وتتناول ملفات النازحين والإرهاب والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار التي تم التصويت عليها أخيراً.

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وأوضحت المصادر ان وزير الصحة الدكتور جميل جبق، ليس في عداد الوفد اللبناني، لكنه سيشارك في مؤتمر لوزراء الصحة في إطار منظمة الصحة الدولية، لكنه حتى مساء أمس لم يكن قد حصل على تأشيرة دخول من السفارة الأميركية في بيروت.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية ان المساعي قائمة مع السفارة لحل موضوع تأشيرة الوزير جبق الذي أوضح من جهته، انه “خلافاً لما يقال لم تحسم بعد مسألة عدم حصوله على التأشيرة”، مشيراً إلى انه اتصلوا به من السفارة منذ يومين للاستفسار عمّا “إذا كانت عائلتي تريد السفر معي إلى الولايات المتحدة

 

المصدر الشرق الاوسط

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