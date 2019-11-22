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من قام بإحراق “مجسّم الثورة”؟

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احترق صباح اليوم “مجسم الثورة” في وسط بيروت، وبحسب معلومات الـ LBCI، حضر أحد الشبان على دراجة نارية عند الساعة السادسة صباحا والقى بعض المواد الحارقة على المجسم واعطاها النيران، فاشتعل المجسّم بسرعة فائقة، ولم يبق منه أي شيء.

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وكان بعض الشبان ينامون في الخيم وحاولوا اطفاء النيران لكنهم لم ينجحوا بسبب سرعة النيران. ولفت أحدهم إلى أن من عمد إلى احراق المجسم كانوا يرونه دائماً يجول في المحيط، مشيراً إلى وقوع جريحين من جراء الحريق، أحدهما أصيب بحالة اختناق إضافة إلى الحروق.

المصدر lbci

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