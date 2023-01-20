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من هم النواب الذين سيبيتون في مجلس النواب اليوم؟

منذ 55 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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يستمرّ اعتصام النواب في مبنى البرلمان، والذي كان بدأ أمس بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وأفادت المعلومات أن 4 نواب سيبيتون الليلة في البرلمان وهم:

– حليمة القعقور
– فراس حمدان
– نجاة عون صليبا
– ملحم خلف.

وأفادت معلومات “mtv” بأن نائبا “القوات” جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان بعد قليل إلى النواب المعتصمين في البرلمان وذلك للتضامن معهم والنقاش في حل للمأزق الرئاسي.

وكان فاجأ كل من النائبين اللبنانيين ملحم خلف ونجاة صليبا زملائهم النواب بقرار عدم مغادرتهما قاعة البرلمان بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الـ11 والتي فشلت كذلك في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال النائب ملحم خلف إنه باق مع زميلته داخل المجلس النيابي لفتح فجوة من خلال تطبيق الدستور وللقول إنه لا يمكن إقفال الجلسات بل يجب فتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

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