من هو السفير القطري الجديد في لبنان؟

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قبل أيام مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى لبنان.

وتزامن ذلك مع تعيين دولة قطر “أحمد محمد علي محمد الشيباني” سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، و “مشعل محمد علي أحمد الأنصاري” سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.

ومن المتوقع أن يلعب الشيخ سعود دوراً مهماً في محاولة تحسين العلاقات بين قطر ولبنان، وهو شخصية معروفة في لبنان، ولديه علاقات جيدة مع العديد من الشخصيات السياسية اللبنانية. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في السياسة الخارجية.