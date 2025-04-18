من هو المستهدف في الغارة على بلدة رميش؟

في استهداف هو الثاني اليوم الجمعة 18\4\2025، قُتِل مواطن عصر اليوم جراء استهداف سيارته بغارة من مسيرة اسرائيلية على طريق جبل المعتق بين رميش وعيتا الشعب.

وافادت مصادر “الحدث”بأن “السيارة المستهدفة تتبع لحزب الله”، وبأن المستهدف هو “خليل سرور”، وان مهمته نقل سلاح ومقاتلين لحزب الله.

هذا اعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة رميش جنوبي لبنان‎

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد الغازية بعدة صواريخ. وعلى الفور، حضرت سيارات الإطفاء وعملت على إخماد النيران.

ولاحقا، نقلت فرق الدفاع المدني والاسعاف مصابين من داخل السيارة المستهدفة وكذلك تم نقل مصابين صادف مرورهم قربها.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سيارة على طريق صيدا الغازية أدت إلى سقوط شهيد.

ولاحقا، اعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان “طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم الجمعة من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة في منطقة صيدا وقضت على المدعو محمد جعفر منح أسعد عبدالله احد عناصر حزب الله”.

وعصر اليوم، القت مسيرة اسرائيللية قنبلة صوتية في بلدة مجدلزون، ولم تسجل أي إصابات.