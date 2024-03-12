من هو صاحب أكبر جائزة في تاريخ "اللوتو" اللبناني؟

فاز إبن بلدة نهر إبراهيم ، فارس ضو، في الجائزة الكبرى من الـ LOTO، وفق ما ذكرت صفحات قضاء كسروان.

وبلغت قيمتها 128.543.166.883، أيّ حوالي مليون و300 ألف دولار أميركي.

وتُعتبر هذه أكبر جائزة في تاريخ “اللوتو” اللبناني.

واللوتو اللبناني هو لعبة تشبه إلى حد كبير ألعاب اليانصيب أو ألعاب المقامرة، واشتهر بشكل كبير في لبنان بالشعار الأحمر ذو الوجه المبتسم. حيث يشترك فيها العديد من الأشخاص من أجل كسب الأموال، وشعار الوجه المبتسم يرمز الى أن اللوتو قد يجعل وجه الانسان يبتسم في كل وقت.

حيث يمكن المشاركة في اللوتو اللبناني للدخول في سباق الفوز من خلال اختيار رقم محدد. والكثير من المواطنين في لبنان يلجأون الى تلك اللعبة من أجل الكسب ومواجهة بعض الضغوطات في الحياة وفقاً للعديد من الاستطلاعات حول الآراء حول اللوتو اللبناني.