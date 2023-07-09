الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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من هو مرشح "جميل السيد" لرئاسة الجمهورية؟

منذ ساعة واحدة
جميل السيد

جميل السيد

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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”: ليس من عادتي التبشير بالأشخاص أيّاً كانوا لأنّ السُلطة تُفْسِد معظمهم عند وصولهم اليها، ولكن، في أيام الفراغ الرئاسي هذه والفوضى العارمة والفساد المستشري في كل زوايا الدولة، لبنان بحاجة لرئيس ماروني بالمواصفات الوطنية والاخلاقية والنظيفة والتعايشية التي كان يتحلّى بها الوزير الراحل ميشال إدّه…”.

اضاف: “وصحيح أن خياري اليوم لنجاح سليمان فرنجية يستلزم حُكماً وجود حكومة كفوءة ومستقلة عن الحصص الى جانبه، بالإضافة لقدرته اكثر من سواه على الصمود ومواجهة المخاطر المصيرية التي تهدد لبنان وأهمها، اسرائيل والتوطين والنازحين والتقسيم، ولكن، في حال زَوَال تلك المخاطر مستقبلاً، فإنّ سليم ميشال ادّة سيكون الأكثر كفاءةً لرئاسة الجمهورية، ليس بسبب والده، بل لحبّه المجاني للبنان ولمواصفاته الشخصية وتاريخه المهني والأخلاقي، ولأنه وُلِدَ شبعاناً، والشبَع بالعيْن مش بالمال”.

وختم:” وحتّى ذلك الحين، أتمناه اليوم وقبل الغد، وبالحدّ الأدنى، ان يكون حاكماً لمصرف لبنان، وأنا على ثقة أنه يستطيع في هذا المنصب ما لن يقدر عليه أحد في اصلاح الوضع النقدي والمالي، ولأن أكبر رأس بالبلد لن يستطيع أن يمون عليه في عمله…”.

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