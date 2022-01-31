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من هو مرشّح القوات عن المقعد الماروني في البقاع الغربي؟

31 - يناير - 2022
جعجع وابو فاعور

جعجع وابو فاعور

موقع Mtv
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يتوقّع أن تشهد الأيّام القليلة المقبلة حسماً لكامل الأسماء التي ستشهدها اللوائح المشتركة بين حزبَي التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانيّة في مختلف الدوائر.

وتشير المعلومات الى أنّ اللقاءات التي تعقد بعيداً عن الإعلام بين حزب “القوات” ممثلاً برئيسه الدكتور سمير جعجع، و”الإشتراكي” ممثلاً بالنائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور حقّقت تقدّماً كبيراً، وهي ستتواصل هذا الأسبوع الاتفاق على مختلف التفاصيل، ومنها حسم هويّة مرشّح “القوات” عن المقعد الماروني في البقاع الغربي.

وعلم موقع mtv أنّ الاسم الأوفر حظّاً هو المحامي داني نبيه خاطر، وهو من بلدة خربة قنافار ويحمل شهادة ماجستير في القانون الدولي من جامعة نيويورك.

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