الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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من يعرقل حصول مستخدمي "تلفزيون لبنان" على المساعدات؟

منذ 4 دقائق
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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إجتمع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مجلس نقابة “تلفزيون لبنان” برئاسة النقيب حنا بواري، وتمّ البحث في الحقوق المالية لمستخدمي التلفزيون، والأسباب التي حالت دون حصولهم على المساعدات الاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، أسوةً بسائر موظفي القطاع العام.

في ختام الاجتماع، قال النقيب بواري: “اللقاء مع وزير الإعلام تمّ بناءً على طلب من نقابة موظفي تلفزيون لبنان، للوقوف على حقيقة من يعرقل حصول المستخدمين على المساعدات الاجتماعية، وقد تبيّن لنا بعد الاطّلاع على المراسلات الموجّهة من وزارة الإعلام لإدارة تلفزيون لبنان، وعلى الجداول الإسمية الُمرسلة في المقابل من إدارة التلفزيون إلى الوزير المكاري، أنّ الجداول مليئة بالأخطاء”.

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