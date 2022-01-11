من يقف وراء الحملة على القاضي رجا حاموش؟

يتعرض المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، لحملة تشهير وافتراء عبر أحد المواقع الاخبارية، وأكد مصدر قضائي مطلع لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن “حملة التجني والافتراء التي يتعرض لها القاضي حاموش على أحد المواقع الإخبارية مؤخرا، سببها قيام القاضي المذكور فيما مضى بتسطير بلاغ بحث وتحري ومن ثم مذكرة توقيف غيابية بحق صاحب الموقع بجرم احتيال بعد أن توارى عن الانظار”. وشدد المصدر على أن هذا الأسلوب لن يخيف القاضي حاموش، ولن توقف ملاحقة هذا الشخص قبل أن استكمال كل الإجراءات القانونية المتخذة بحقه”.







