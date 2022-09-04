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مهاجرون غير شرعيين يناشدون: ساعدونا

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2022 2:13 مساءً
المهاجرون

مهاجرون

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ناشد مهاجرون غير شرعيون من بلدة ببنين، السلطات اللبنانية التدخل لإنقاذهم بعد أن علقوا لمدة 3 أيّام في عرض البحر من دون التمكن من بلوغ الساحل الايطالي، وأكدوا أنّ الباخرة الايطالية علمت بوجودهم لكنها لم تبادر للمساعدة، كما تواصلوا مع السفارة الايطالية ولكن من دون جدوى.

وشدّد أقرباء المهاجرين على أنّهم تواصلوا معهم ووضعهم مأساوي للغاية وهناك أطفال ونساء حوامل على متن القارب من دون لا طعام ولا مياه.

هذا وقد ناشد النائب اللواء أشرف ريفي دولة إيطاليا لإنقاذ 70 مهاجراً لبنانياً علقوا في مركب بدائي تعطّل قبالة سواحل جزيرة مالطا.

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