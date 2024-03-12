مهاجرون من لبنان في قبضة خفر السواحل القبرصية!

أعلنت الشرطة القبرصية، أن أفراد خفر السواحل في قبرص عثروا على 458 مهاجراً على متن 6 قوارب غادرت من لبنان.

وأوضح متحدّث بإسم الشركة القبرصية أن “من ضمن المهاجرين قُصّر من دون آبائهم، معظمهم من سوريا ولبنان، وتم إنقاذهم جميعا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتم إيواء جميع الـ458 في معسكر غرب العاصمة القبرصية نيقوسيا.

ووفقاً لاحصاءات الاتحاد الأوروبي، فإن قبرص سجلت خلال الأعوام الماضية أكبر عدد طلبات لجوء بالنسبة لعدد السكان في الكتلة الأوروبية بأكملها.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها قبرص ترحيل لاجئين سوريين وصلوا أراضيها من لبنان. ففي أغسطس الماضي، عبّرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب، بحسب “وكالة أسوشيتد برس”.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص: “إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي”.

وصرحت لـ”الأسوشيتد برس” أن “عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه”.