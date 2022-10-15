مهلة الحث انتهت... متى تصدر الطعون؟

15 طعنا قدم بوجه 18 نائبا، والبت بعدد منها ايجابا لصالح الطاعنين يمكن ان يغير في صورة مجلس النواب، اذ ان لدى فريق 8 آذار وحلفائه “كتلة” تتألف من 61 نائبا، في حين ان الاطراف الاخرى مشتتة، وبالتالي فان صورة المجلس قد تتغير وتنعكس على الاستحقاقات المقبلة بدءا من الاستحقاق الرئاسي، بما يسمح بتخطي الدعوة الى التوافق…

ولكن متى ستصدر هذه الطعون بعدما تردد ان موعد البت بها هو تشرين الاول الجاري؟

اوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه عملا باحكام القانون 250/93 تاريخ 14/7/1993 حول إنشاء المجلس الدستوري فان احكام المجلس تقتضي ان تصدر في القريب العاجل، اي بمهلة اقصاها نهاية الشهر الجاري، شارحا ان المادة 29 من هذا القانون قد منحت المقررَين مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز التبليغات وبالتالي بعدما تقدم الطاعنون باستدعاءات الطعن وبعد ان اجاب المطعون بنيابتهم تم تعيين مقررَين من اجل بت ووضع تقاريرهم بخصوص هذه الطعون.

واضاف: هذه المهلة تنتهي في نهاية ايلول، وبالتالي يفترض ان نكون اليوم امام هيئة عامة بجلسات مفتوحة حتى اصدار القرارات ضمن مهلة شهر تنتهي مع نهاية تشرين الاول الجاري، مع الاشارة الى ان هذه المهلة هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط اي من الممكن ان يذهب المجلس الدستوري الى ابعد من هذه المهلة، ولكن حسب ما هو مسرّب من المجلس الدستوري ان المقررين قد التزموا بمهلة الـ3 اشهر وان الملفات قد باتت بعهدة الهيئة العامة للمجلس الدستوري.

وتابع مالك: هناك معلومات تتكلم ان المجلس الدستوري سيصدر الاحكام على دفعتين: دفعة اولى الاسبوع المقبل، والدفعة الثانية نهاية الشهر، لكن هذا يبقى من باب المعلومات علما ان المجلس الدستوري درج على اصدار القرارات بكافة الطعون التي قدمت في دورات سابقة دفعة واحدة وليس بطريقة مجتزأة كما ينوي المجلس الحالي ان يفعل.

تذكير بالطعون

وكان تقدّم 15 نائباً خاسراً بطعون في نتائج انتخابات 15 أيار، أهمّها:

– الطعن المقدّم في طرابلس-المنية-الضنّية من فيصل كرامي الذي نال 6,494 صوتاً تفضيلياً ضدّ المرشّحين على لوائح قوى التغيير إيهاب مطر (سنّيّ – 6,518 صوتاً)، ورامي فنج (سنّيّ – 5,009 أصوات)، وفراس السلوم (علويّ – 370 صوتاً).

– في عكّار تقدّم المرشّح عن المقعد العلوي حيدر زهر الدين عيسى الذي نال 3,948 صوتاً تفضيلياً بطعن ضدّ النائب أحمد رستم (324 صوتاً تفضيلياً).

– في مرجعيون-حاصبيا تقدّم المرشّح الخاسر مروان خير الدين (2,634 صوتاً تفضيلياً) بطعن (اشترك معه في تقديمه نواب حركة أمل) ضدّ فراس حمدان على لائحة قوى التغيير (4,859) التي فازت بحاصل أعطى نيابة الياس جرادة وكسراً أوصل حمدان إلى مجلس النواب. إضافة إلى طعون قُدّمت في جزّين والمتن وبيروت الأولى والثانية.