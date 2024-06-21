مهلة شهرين لإخراج النازحين من عرسال

حالة من الفوضى تعاني منها عدد كبير من المناطق اللبنانية وسط سلسلة من الأزمات الصحية والديمغرافية كما والبيئية، وبهذا الخصوص عقد بمساعٍ من محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، اجتماع لأهالي عرسال المهتمين بالشأن العام في حضور عضو “تكتل بعلبك الهرمل” النائب ملحم الحجيري، وتمت مناقشة الوضعين الصحي والبيئي المتفاقمين في بلدة عرسال.

وقال المجتمعون في بيان: “بناء على الوضع الصحي والبيئي في عرسال وبخاصة مع بداية وجود النازحين وتفاقم الازمة في الأونة الاخيرة وبشكل عفوي، اجتمع عدد من الغيورين في عرسال وتواصلو مع المعنيين من جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية ومفتين لتدارك ما اهملوه سابقا قبل فوات الأوان. وعليه تم تشكيل لجنة متابعة للوضع الصحي البيئي وكل ما يهم البلدة، اذ يهم اللجنة شكر المدعي العام البيئي على مبادرته الحميدة وإعطائه مهلة شهرين لإيجاد حلول بيئية مناسبة مستدامة لتخفيف الضرر البيئي الذي يطال اهالي البلدة عمومًا والسماح للصهاريج بإزالة المياه الآسنة من داخل البلدة والعمل كالسابق ضمن المهلة المعطاة”.

ختم البيان: “تضع اللجنة كل جهة وكل من يهمه الأمر أمام مسؤولياته والتحرك السريع للمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لحماية اطفالنا واجيالنا المقبلة من كارثة بيئية صحية تطالنا والقرى المحيطة بنا، لذلك نعطي الجهات المختصة مهلة شهرين لإخراج النازحين من بلدتنا”.