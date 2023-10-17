الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
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مهمّات شاقّة للدفاع المدني في الجنوب ومناطق مختلفة

منذ 8 دقائق
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن تنفيذها “مهمات شاقة تواصل عناصرها تنفيذها في منطقة المنصورية، حيث وقعت كارثة انهيار مبنى سكني وفي بلدات جنوبية عدة تتعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة الى مهمات عدة في مختلف المناطق اللبنانية”.

كما أعلنت المديرية أن “عناصرها عثرت على ثلاثة أطفال سوريين فقدوا في وادي فدار/ جبيل، وأعادتهم إلى ذويهم سالمين”.

وقالت المديرية في بيان: “تلقت غرفة عملياتنا بلاغًا قرابة الثالثة و10 دقائق من بعد ظهر اليوم، عن فقدان ثلاثة أطفال دون العشر سنوات من التابعية السورية، منذ التاسعة صباحًا في وادي فدار – جبيل.

وعلى الفور، توجهت عناصر الدفاع المدني إلى الموقع المحدد معززة بالآليات وبعتاد الإنقاذ الجبلي ومسيرة drone للتمكن من إجراء مسح شامل لتلك البقعة الجغرافية التي تحفل بالمنحدرات الشاهقة والطرق الوعرة قبيل هبوط الظلام”.

أضافت: “بعد بحث شامل جوًا وأرضًا من فدار حتى بشتليدا، وصولا إلى أحراج بنتاعل، سمع صوت أطفال بالقرب من بلدة بركة حجولا، فتوجه فريق من مسعفي الدفاع المدني برفقة ذوي الأطفال إلى الموقع وتم العثور عليهم”.

وأشارت المديرية إلى أن “العناصر تأكدت من سلامتهم وتقديم الإسعافات الطفيفة إليهم وإعادتهم إلى ذويهم سالمين”.

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