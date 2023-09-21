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مهمّة قطريّة منسّقة مع السعودية وأميركا لإنهاء الشغور الرئاسيّ!

منذ 31 دقيقة
الفراغ الرئاسي

الفراغ الرئاسي

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كشفت معلومات “الجديد” أنّ “الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، بدأ بتحضير الأرضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين الأول المقبل، لاستكمال المسعى القطري”.

كما لفتت المعلومات إلى أنّ “الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيعود في تشرين الأول المقبل، لاستكمال مبادرته الحوارية التي بدأها في زيارته الأخيرة”.

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر دبلوماسية لـ “الجديد” أنّ “المهمة القطرية منسقة مع السعودية وأميركا، على أن تلي الحراك الفرنسي، وفق الأجندة الدولية التي وضعت حدًا زمنيًا لإنهاء الشغور الرئاسي في تشرين المقبل”.

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