مهمّة لودريان لم تنتهِ بعد!

كشف مسؤول كبير أنّ مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لم تنتهِ بعد، وما تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية أمس سوى دليل على متابعته الملف الرئاسي اللبناني بأدق تفاصيله.

وأكد المسؤول لـ”الجمهورية”، أنّ لودريان سيعود هذه المرّة وفي جعبته دعوة للقوى السياسية إلى لقاء على غداء أو عشاء يُقام في مقر السفارة الفرنسية في بيروت، ويكون مناسبة لطرح فكرة معينة والنقاش حولها.

وفي السياق، علمت “الجمهورية” أنّ الموفد القطري، مستفيدًا من زخم دوره في إنجاز ترتيبات عملية استيداع الأموال الإيرانية المفرج عنها، ونقل السجناء بين الأميركيين والإيرانيين، انطلق من حيث تعثر الموفد الفرنسي، فجاء، بصمت، بتطوير فكرة الخيار الثالث.