مواجهات الجنوب تحتدم.. موقع "المالكية" وجنود الاحتلال في مرمى نيران "حزب الله"

أعلن “حزب الله” في بيان أنّه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلوه عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الجمعة، موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

وفي بيانات سابقة اليوم أيضًا، كشف “الحزب” أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم الجمعة، تجمعات لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات وموقع المرج وبالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قرى الجنوب الحدودية، حيث تستهدف مدفعية العدو أطراف بلدتي طيرحرفا وجبل اللبونة بقصف متقطع.

كما تعرضت أطراف ميس الجبل ومركبا ورب ثلاثين وبني حيان وحولا للقصف المدفعي المعادي. بينما نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة في خراج بلدة مجدل زون.

وقصف جيش الاحتلال صباح اليوم، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب بالقذائف الثقيلة. فيما أغار الطيران الحربي على منطقة الناقورة ما بين اللبونة ووادي حامول، جنوبي مدينة صور، وأطلق صاروخين باتجاه المنطقة.

كذلك نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت وادي حسن خراج بلدة شيحين في القطاع الغربي، ليعود ويستهدف أطراف البلدة في وقت لاحق بغارة ثانية.

ثمّ نفذ طيران العدو غارة على محيط موقع جل العلام. في وقت تعرضت أطراف بلدتي يارين والجبين وطيرحرفا ووادي مظلم في القطاع الغربي لقصف مدفعي معاد مركز.

إلى ذلك، شهدت أطراف بلدات الخيام، برج الملوك، سهل مرجعيون، تلة حمامص، وتل نحاس عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قصفًا معاديًا بالقذائف الثقيلة، تخللها إلقاء قذائف ضوئية في أجواء سهل مرجعيون وحمامص.

ولم يفارق الطيران الاستطلاعي المعادي سماء القطاع الشرقي، حيث حلق على علو منخفض حتى الصباح، فيما كانت القنابل المضيئة تملأ سماء القطاعين الغربي والأوسط.