الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
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مواجهة لبنانية إماراتية في مجلس الأمن.. والسبب حزب الله!

منذ 37 دقيقة
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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كان لافتاً في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتمديد مهمة اليونيفيل في لبنان وقوف الإمارات بصفتها عضواً غير دائم في المجلس إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم القبول بالصيغة اللبنانية والفرنسية التي تعيق حركة القوات الدولية.

مندوبة الإمارات في مجلس الأمن لانا نسيبة اتهمت حزب الله بالسخرية من قرارات مجلس الأمن و عدم الإلتزام بها، و بالتالي منع اليونيفيل من القيام بمهامها المنوطة بها، وأكثر من ذلك مسألة التعديلات غير المنطقية التي ترفضها الإمارات.

‏وكان مجلس الأمن طالب الحكومة اللبنانية تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها اليونيفيل ، و امتنعت الصين وروسيا عن التصويت على القرار ، و هو أمر يحصل للمرة الأولى.

وقد امتنعت كذلك مندوبة لبنان عن شكر الإمارات وشكرت فرنسا فقط دون غيرها، وهو ما مثل حالة من الجدل ، نتيجة النقاشات الصاخبة التي حصلت قبيل التصويت على القرار.

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