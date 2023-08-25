مواد مسرطنة في أدوية رش المزروعات

لفت رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي الى أن استعمال المزارعين للأدوية ممنوعة الاستعمال لرش المزروعات يدل على جهل البعض، وقال: “نسبة قليلة من المزارعين تستخدم هذه الأدوية”.

وفي حديث لصوت لبنان، كشف أن المستودعات مليئة بالبضائع المهربة، وطالب الدولة والجهات المعنية بمصادرتها لأنها تهدد صحة المواطن.

من جهته، كشف البروفيسور فادي نصر أن هناك مواد مسرطنة في بعض أدوية رش المزروعات، وهي ممنوعة عالمياً.

ورداً على سؤال عن سبل الوقاية، اعتبر نصر أن هذا الموضوع هو من مسؤولية الوزارات المعنية وعليها حماية المواطن.