الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مواد مسرطنة في أدوية رش المزروعات

منذ 36 دقيقة
أدوية الرش

أدوية الرش

A A A
طباعة المقال

لفت رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي الى أن استعمال المزارعين للأدوية ممنوعة الاستعمال لرش المزروعات يدل على جهل البعض، وقال: “نسبة قليلة من المزارعين تستخدم هذه الأدوية”.

وفي حديث لصوت لبنان، كشف أن المستودعات مليئة بالبضائع المهربة، وطالب الدولة والجهات المعنية بمصادرتها لأنها تهدد صحة المواطن.

من جهته، كشف البروفيسور فادي نصر أن هناك مواد مسرطنة في بعض أدوية رش المزروعات، وهي ممنوعة عالمياً.

ورداً على سؤال عن سبل الوقاية، اعتبر نصر أن هذا الموضوع هو من مسؤولية الوزارات المعنية وعليها حماية المواطن.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: "الصناعة" ستقفل المعمل غير القانوني بلا إنذار
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع لعائلة الياس الحصروني: لن نقبل بتمييع التحقيق
    أسعار المحروقات
    ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

    الأكثر قراءة

    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
    سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    هاتف آيفون
    سامسونغ تجهز ضربة قاضية لآيفون 15