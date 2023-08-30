موازنة "بلا عجز" لكهرباء لبنان.. و"الدولار" يرفع الفاتورة

أكد عضو مجلس إدارة “كهرباء لبنان” سامر سليم أنّ مؤسسة كهرباء لبنان كانت تعاني طوال عمرها، مشيرًا إلى أننا “اتخذنا قرارًا هذا الشهر بإرجاع 10 مليون للدولار للدولة من السلفة التي أخذناها”.

وأشار في حديث عبر الـLBCI ، إلى أننا “مؤسسة عامة ولدينا حلول، لكن هناك بعض الأمور التي يجب على الدولة أن تعالجها”، مضيفًا أنّ “هناك صعوبات كثيرة، فهناك سرقات للكابلات ولدينا مبنى مدمر للشركة”.

ولفت سليم إلى أن “ولايتنا انتهت ونحن الآن في تصريف أعمال لكننا نعمل أكثر من قبل لأنّ الظروف تغيرت، والموظف يعاني، فالمعاشات قليلة جدًا كما أن عدد الموظفين قليل والظروف صعبة”.

وأوضح أننا “أعددنا هذه السنة موازنة متوازنة من دون أي عجز ومن دون طلب مساعدة من أي جهة ولا سيما الدولة”، مشددًا على أن “وضع الدولار في السوق هو الذي يرفع فاتورة الكهرباء ونحن بحاجة إلى الدولار لدفع المحروقات”.