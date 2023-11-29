الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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مواضيع صحية على طاولة اللجان المشتركة.. و"المال والموازنة" تُرجئ جلستها

منذ 5 دقائق
مجلس النواب

مجلس النواب

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انعقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزيري الصحة والمال في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ويوسف الخليل، لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، من بينها مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدد من المواضيع الصحية، إضافة إلى تأمين مساهمة مالية لوزارة الصحة وإنشاء نظام الرعاية الصحية.

إلى ذلك، أرجأت لجنة المال والموازنة جلستها التي كانت مقررة اليوم إلى الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، وذلك بسبب تزامنها مع جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم.

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