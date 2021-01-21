موافقة مبدئية من وزير الصحة على هذا الأمر.. ومخزومي يشكره

تقدم النائب فؤاد مخزومي وبصفته رئيساً لمؤسسة مخزومي بالشكر الى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على موافقته المبدئية على الترخيص لاستيراد لقاح كورونا المقدم من رئيسة المؤسسة مي مخزومي بهدف تلقيح الراغبين مجاناً بعد استكمال كافة الإجراءات.

وقال: “هذا واجبنا كمواطنين ومسؤولين عن أهلنا في مدينتنا بيروت”.

أتقدم بصفتي رئيساً فخرياً لمؤسسة مخزومي بالشكر لوزير الصحة على موافقته المبدئية على الترخيص لاستيراد لقاح كورونا المقدم من رئيسة المؤسسة مي مخزومي بهدف تلقيح الراغبين مجاناً بعد استكمال كافة الإجراءات. ونؤكد أن هذا واجبنا كمواطنين ومسؤولين عن أهلنا في مدينتنا الحبيبة #بيروت. pic.twitter.com/xnLaNrKkdE — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 21, 2021