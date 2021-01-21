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موافقة مبدئية من وزير الصحة على هذا الأمر.. ومخزومي يشكره

21 - يناير - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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تقدم النائب فؤاد مخزومي وبصفته رئيساً لمؤسسة مخزومي بالشكر الى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على موافقته المبدئية على الترخيص لاستيراد لقاح كورونا المقدم من رئيسة المؤسسة مي مخزومي بهدف تلقيح الراغبين مجاناً بعد استكمال كافة الإجراءات.

وقال: “هذا واجبنا كمواطنين ومسؤولين عن أهلنا في مدينتنا بيروت”.

 

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