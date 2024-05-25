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مواقف في يوم المقاومة والتحرير: 25 أيار عيدنا نصرنا وعزنا

منذ 41 دقيقة
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يحتفل لبنان في يوم 25 أيار من كل عام، بعيد المقاومة والتحرير، وهو تاريخ اندحار الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في العام 1978. وللمناسبة برزت مواقف تستذكر هذا اليوم منها:

كتب رئيس تيار” المردة” سليمان فرنجيّة على منصة “اكس”، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير: “أعاده الله على لبنان بالحريّة والوحدة وباستعادة كلّ شبر من أرضنا”.

كما توجه اللواء عباس إبراهيم بالمعايدة للبنانيين في الذكرى الرابعة والعشرين لعيد “المقاومة والتحرير”، وكتب على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “يؤدون صلاة الصبح حي على خير العمل. تقرع اجراس الفجر، يضغطون زناد الحرية فتزهر الارض ربيعا وعيدا وعودة. الارض لنا ونحن اسيادها. تستحق العيد الارض المحررة بالتضحيات بالدم والالم. 25 ايار عيدنا نصرنا وعزنا. عيد لبنان كل لبنان. يوم رسمت الحدود بدم التضحيات. كل عام ولبنان الواحد الموحد بكل خير”.

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