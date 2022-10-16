الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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مواقف محذّرة من إعادة النازحين السوريين

منذ ساعة واحدة
مخيم للنازحين السوريين في لبنان

مخيم للنازحين السوريين في لبنان

"القبس"
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بعدما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون عن بدء إعادة النازحين السوريين بدءاً من الأسبوع المقبل، رُصدت مواقف دولية متحفظة ومحذرة من السير بهذا الملف في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا. ودعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى وقف تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وحضر ملف النازحين في زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان الجمعة الفائت، حيث أكدت أن هناك تفهماً لموقف لبنان، مشيرة إلى أن هناك معطيات مقلقة على صعيد سلامة النازحين في سوريا، وأنه ما لم يتحسن الوضع السياسي هناك فإنه من الصعوبة بمكان حصول عودة كثيفة للنازحين.

بالموازاة، طالب وزير المهجرين عصام شرف الدين المنظمات الدولية بوقف المساعدات النقدية التي تدفع في بيروت إلى النازحين ودفعها في سوريا.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد أكد استئناف إعادة اللاجئين الأسبوع المقبل وفق الآلية المتبعة سابقاً، مشيراً الى أن الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص، موضحاً أن الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد السلطات السورية للبت بالمواعيد.

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