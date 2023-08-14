الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ

منذ 8 دقائق
الطقس

الطقس

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تسيطر كتل حارة مصدرها الخليج العربي على لبنان اليوم، ولكن بأقل حدّة من يوم أمس، ويكون التأثير الاكبر من حيث ارتفاع الحرارة وبالمقارنة مع المعدلات على الجبال وفي البقاع فيما يكون الطقس حاراً ورطبًا على السواحل، ومن المتوقع ان تنحسر جزئياً موجة الحر يوم الثلاثاء، لتنخفض الحرارة من جديد ساحلاً وجبلاً.

اليكم طقس اليوم والأيام المقبلة:

-الاثنين :
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٩ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٣ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال أمطار رعدية في المناطق الشرقية والشمالية
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية شرقية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و ٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

-الثلاثاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب جبلاً فيما تنحسر موجة الحرّ في الساحل والجبال لكن تستمر الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتبقى الكتل الحارة حاضرة بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

-الاربعاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

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