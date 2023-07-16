موجة الحرّ مستمرة.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

تستمرّ موجة الحرّ التي تضرب لبنان منذ أيام، ويُسجّل انخفاض بدرجات حرارة، مع بقائها فوق معدلاتها الموسمية، وتبقى ضمن عتبة ٣٧ ~ ٤٠ درجة في بعض المناطق البقاعية، فيما تبقى الرطوبة السطحية مرتفعة ساحلا نتيجة تيارات غربية، وذلك يزيد من الشعور بالحرّ بينما تكون الرطوبة منخفضة جبلا ومنخفضة جداً بقاعاً وجبلاً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الاحد:

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الاثنين: مشمس والحرارة تنخفض قليلاً فيما ترتفع الرطوبة السطحية وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: مشمس والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س