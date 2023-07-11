الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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موجة حرّ بدءًا من الغد.. والحرارة تُلامس الـ 40 بقاعًا

منذ 42 دقيقة
طقس لبنان - تعبيرية

طقس لبنان - تعبيرية

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يتحضّر لبنان لبدء موجة حر متوسطة الفعالية يوم غد الأربعاء مصدرها الخليج العربي، وبالتالي سترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية، لتقترب من عتبة الأربعين درجة بقاعًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الثلاثاء: الجو قليل السحب، تتراوح الحرارة بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح ضعيفة شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٥ و ٣٤ ساحلًا وبين ١٥ و٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مشمس والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢٦ و٣٤ ساحلًا وبين ١٧ و٣٨ بقاعًا وبين ٢٠ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

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