موجة حرّ تبدأ غدًا.. وتحذير من ارتفاع مؤشّر الحرائق!

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في بيان، بأنّ “المعطيات تشير إلى أن “موجة حر تبدأ الثلاثاء 11 تموز وتستمر لغاية السبت 15 تموز بدرجات حرارة 35 بقاعًا وتشتد الأسبوع المقبل بكامله لتلامس أو تتجاوز 40 درجة بقاعًا، مع رطوبة متدنية ما بين 15 و20% وقد تستمر حتى 24 تموز، لذا فإن مؤشر الحرائق سيرتفع بشكل ملحوظ، ويطلب أخذ الاحتياطات اللازمة والإرشادات التي أصدرتها Lari الأسبوع المنصرم.

وعلى الوزارات المعنية كافة والبلديات والدفاع المدني والإطفاء والجمعيات والمواطنين الانتباه بشكل كبير لمنع حدوث حرائق وتمددها مع رياح متقلبة بين غربية وشمالية غربية تشتد بعد الظهر من كل يوم”.