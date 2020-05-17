موجة حر تضرب لبنان… الحرارة قد تلامس الـ39 درجة في بعض المناطق

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لا تزال كتل هوائية حارة تضرب المنطقة وتؤدي الى طقس حار خاصة جبلاً وبعض المناطق الداخلية مع درجات حرارة فوق المعدلات بفارق كبير مع رطوبة متدنية ورياح ناشطة في بعض المناطق (خاصة الأحد والاثنين) وخطر نشوب حرائق.

الأحد: يستمر الطقس حارا جدا، والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٥ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٣ درجة

٢- الرياح شمالية ٤٠ كم/س

٣- الرطوبة ٤٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١

الاثنين: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

الثلاثاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.