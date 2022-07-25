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موجة كورونا جديدة تجتاح لبنان... هل يُقفل البلد مجدداً؟

منذ 22 ثانية
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، عن موجة كورونا جديدة يشهدها لبنان كما دول العالم، وهناك ارتفاع بعدد الحالات في المستشفيات، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وقال في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح ولا سيما الجرعة الرابعة وأيضاً نشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية الشخصية”. وأعلن أنّه “حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان”.

كما أشار إلى أنّ “هناك 4 حالات من جدري القردة من أصل 20 مشتبهاً بها، ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى”.

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