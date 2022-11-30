بالفيديو.. مودع يقتحم بنكاً في شحيم ويهدد بحرقه

افادت جمعية صرخة المودعين، بأن المودع وليد حجار يقتحم بنك الاعتماد اللبناني فرع شحيم، ويحتجز الموظفين ويسكب البنزين ويهدد بحرق البنك.

وكشفت أنّ “المودع وليد حجار اقتحم البنك مع عائلته، لتحرير أمواله وعلاج زوجته المريضة بالسرطان”، مشيرة إلى أن المودع لديه وديعة بقيمة 242000 دولار وزوجته مريضة بالسرطان، وقدم شكى إلى البنك دون نتيجة.

يشار إلى أن الأزمة مستمرة منذ خريف 2019، حيث تفرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف منذ بدء الأزمة المالية إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من ثمانين في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.