مودع يقتحم مصرفاً في بيروت... إليكم التفاصيل

اقتحم صباح اليوم الإثنين 31\10\2022 مودع بنك بيبلوس في الحمرا مطالباً بوديعته المحتجزة في المصرف.

وفي هذا المجال، أعلنت جمعية المودعين أن مودِع اقتحم مصرفاً في بيروت للمطالبة بوديعته المحتجزة، وسرعان ما أخرجت القوى الأمنية المودع بالقوة بحسب معلومات “الجديد”.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.