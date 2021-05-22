الأحد 11 شوال 1442 ﻫ - 23 مايو 2021 |
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موزعو المحروقات ناشدوا وزير الطاقة تأمين المشتقات النفطية

منذ 9 ساعات
محطة محروقات

محطة محروقات

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عقد موزعو المحروقات في لبنان اجتماعا، تداولوا فيه في أوضاع سوق المحروقات، والشح في تسليم مادتي المازوت والبنزين.

وناشد المجتمعون “المسؤولين كافة، ولا سيما وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر والمديرية العامة للنفط اللذين لا يوفران جهدا، تأمين المشتقات النفطية بصورة عادية”.

وبعد الاجتماع، طالب فادي أبو شقرا باسم الموزعين “بتأمين حاجة السوق من مادة المازوت بكميات تكفي الحاجة الناتجة من زيادة ساعات تقنين الكهرباء، عبر منشآت النفط أو عبر الشركات المستوردة للنفط، التي أبلغ بعضها عدم قدرته على تسليم هذه المادة يوم الاثنين، على الرغم من وصول البواخر التي تنتظر تفريغ حمولتها”.

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