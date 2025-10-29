موزّعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابق

اجتمع موزّعو المحروقات بحضور ممثل موزعي المحروقات السيد فادي ابو شقرا ، حيث تمّ التباحث في أوضاع قطاع المحروقات، ولا سيّما في ما يتعلّق بتوافر مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكد المجتمعون أن همّهم الأساسي هو ضمان توافر مختلف أنواع المحروقات في الأسواق المحلية، واستمرار تأمينها للمستهلكين في جميع الظروف.

كما طالبوا وزير الطاقة والمياه جو صدي، استناداً إلى ما جرى بحثه في اجتماعهم السابق، بإعطائهم حصص التوزيع التي كانت معتمدة في السابق. وجدّد المجتمعون دعمهم لنقابة أصحاب المحطات في مطالبها المحقّة، ولا سيّما لجهة تحسين عمولة المحطات، في ظل الأعباء والمصاريف المتزايدة التي يتحمّلها أصحابها.







