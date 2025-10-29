الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موزّعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابق

منذ 42 دقيقة
اجتماع موزعي المحروقات

اجتماع موزعي المحروقات

A A A
طباعة المقال

اجتمع موزّعو المحروقات بحضور ممثل موزعي المحروقات السيد فادي ابو شقرا ، حيث تمّ التباحث في أوضاع قطاع المحروقات، ولا سيّما في ما يتعلّق بتوافر مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء.
وأكد المجتمعون أن همّهم الأساسي هو ضمان توافر مختلف أنواع المحروقات في الأسواق المحلية، واستمرار تأمينها للمستهلكين في جميع الظروف.
كما طالبوا وزير الطاقة والمياه جو صدي، استناداً إلى ما جرى بحثه في اجتماعهم السابق، بإعطائهم حصص التوزيع التي كانت معتمدة في السابق. وجدّد المجتمعون دعمهم لنقابة أصحاب المحطات في مطالبها المحقّة، ولا سيّما لجهة تحسين عمولة المحطات، في ظل الأعباء والمصاريف المتزايدة التي يتحمّلها أصحابها.

    المزيد من أخبار لبنان

    إجتماع بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والأمن الداخلي اللبناني مع وفد من ضباط وزارة الداخلية السورية
    اجتماع أمني لبناني-سوري لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات
    قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مع النائب سامي الجميل
    سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة
    وزير الإعلام الدكتور بول مرقص
    مرقص: عون يندد بتعطيل القرارات البرلمانية وسلام يعلن تقدم جهود حصر السلاح في المخيمات

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    شركة (طيران عدن)
    شركة طيران جديدة باليمن تطلق أولى رحلاتها إلى القاهرة