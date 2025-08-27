موسم السياحة كان جيداً.. حضور خليجي مقبول وحجوزات بيروت بلغت 90%

أعلن رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس نقابةأصحاب الفنادق بيار الأشقرعن ان موسم السياحة في الصيف كان جيداً.

وقال الاشقر في بيان اليوم “دون شك عانت المؤسسات السياحية والسياح من فترة تخبّط وضياع في بداية الموسم، إلا أنه إبتداءاً من 10 تموز حصل إقبال كبير على لبنان وإستعدنا إنطلاقة الموسم وقد شهدتبيروت حركة تراوحت بين 80 و 90%، أما في باقي المناطق فتخطت نسبة التشغيلفيها الـ60%”.

وكشف الاشقر عن حضور خليجي خلال موسم الصيف، “لكن ليس كما كان متوقعاً”، وقال: “لو كان لدينا إستقراراً حتى لو هش كنا سنتمكن من الإنطلاق، إذ أن الأجواء من إعتداءات يومية وقصف بيروت وحرب إيرانية – اسرائيلية كلها لم تكن عوامل مساعدة. كما أنه حتى اليوم لاتزال السعودية تضع حظراً على مجيء رعاياها الذين يشكلون العمود الفقري للسياحة اللبنانية، كما هناك دول عديدة في أوروبا تنبّه رعاياها من المجيءإلى لبنان وكل هذه العوامل تؤثر بالإنطلاقة الفعلية للبنان”.

واشار الى أنه”على رغم أن هذه الأرقام جيدة، إلا أنها لا ترضي طموحاتنا التي تتعدىهذا الأمر بكثير، فإمكانيات البلد كبيرة وقدرات شعبه ايضاً”، لافتاً الى “أننااليوم نتحدث عن شهر ونصف فقط من السياحة في حين بإمكان لبنان أن يكون لديه سياحة 365 يوماً”.

وقال الأشقر “كنا نتمنى أن القطاع إستفاد من كل فترة الصيف أي اعتبارا من أيار، لكن لم نستطع الإستفادة كذروة للموسم إلا خلال شهر ونصف”، مشيراً في الوقت نفسه الى أن “الخسائر الكبيرة التي مُنِي بها القطاع نتيجة الحرب العام الماضي وتأخر إنطلاق الموسم والركود في أيام الشتاء لا يمكن أنيغطّيها عمل شهر ونصف، ولكن لو إستطعنا الإستفادة على مدى ٤ أشهر كان سيتمتعويض الخسائر”.

وأكد الأشقر أن لبنان من أسرع البلدان في العالم لناحية إعادة النهوض وهو قادرعلى ان يكون أفضل وجهة سياحية مميزة في العالم العربي، مشدداً على ان ما يحتاجه فقط هو الأمن والإستقرار وإيقاف الدعاية لحروب أهلية وحروب إسرائيلية على لبنان والتمتع بالإستقرار وتنفيذ خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري”.

ولفت إلى أن “إعادة لبنان إلى الخارطة السياحية الإقليمية والدولية أمربغاية السهولة، فصحيح أنه لدينا مطالب كثيرة من قوانين وكلفة كهرباء وغيرها، لكن يبقى مطلبنا الأساسي هو الإستقرار”.