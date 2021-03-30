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موسم الصيد انتهى وعند المخالفة”… بلّغ”

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 3:34 مساءً
صياد

صياد

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بعد انتهاء موسم الصيد، الذي يمتد من الأول من أيلول لغاية منتصف شهر شباط من كل عام، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمواطنين التقيّد بأحكام القانون رقم /580/ “نظام الصيد البرّي في لبنان”، وتعلمهم أنّ قطعاتها العملانية ستقوم بتسيير دوريات في أوقات وأماكن مختلفة لضبط هذه المخالفات، على الرغم من المهام الملقاة على عاتقها في هذه الأوضاع الصّعبة التّي تمر فيها البلاد.

كما تُذكّرهم أنّها على استعداد دائم لتلقّي كل الشكاوى للمخالفات الموثّقة بصورة فوتوغرافية، أو فيديو) كإطلاق النار على الطيور المهاجرة وجميع مخالفات الصيد الجائر) وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامّة عبر خدمة “بلّغ”، على الموقع الرسمي www.isf.gov.lb ، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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