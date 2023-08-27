موسى: آن الأوان للكفّ عن هذه الممارسات القاتلة

سأل رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى عبر حسابه على منصة “أكس”: “ما ذنب الطفلة البريئة نايا حنا لتموت بالرصاص الطائش”.

وأضاف: بعد كل الضحايا البريئة، أما آن الأوان للكف عن هذه الممارسات القاتلة المجرمة؟ وهل سيدفع أهلنا المزيد من ضحايا الجهل؟

وتابع قائلًا: “الطريق الأقصر لوقف هذا الإجرام هو الكشف السريع للمرتكبين، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”.

ما ذنب الطفلة البريئة نايا حنا لتموت بالرصاص الطائش.

بعد كل الضحايا البريئة،ما أن الاوان للكف هذه الممارسات القاتلة المجرمة؟.

وهل سيدفع أهلنا المزيد من ضحايا الجهل؟. الطريق الاقصر لوقف هذا الاجرام هو الكشف السريع للمرتكب، و إنزال أقصى العقوبات بالمرتكب — Michel Moussa (@DrMichelMoussa) August 27, 2023

يشار إلى أنّ الطفلة نايا حنا، توفيت أمس بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أيامًا صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.