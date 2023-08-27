الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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موسى: آن الأوان للكفّ عن هذه الممارسات القاتلة

منذ ساعة واحدة
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

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سأل رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى عبر حسابه على منصة “أكس”: “ما ذنب الطفلة البريئة نايا حنا لتموت بالرصاص الطائش”.

وأضاف: بعد كل الضحايا البريئة، أما آن الأوان للكف عن هذه الممارسات القاتلة المجرمة؟ وهل سيدفع أهلنا المزيد من ضحايا الجهل؟

وتابع قائلًا: “الطريق الأقصر لوقف هذا الإجرام هو الكشف السريع للمرتكبين، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”.

يشار إلى أنّ الطفلة نايا حنا، توفيت أمس بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أيامًا صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

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