موسى: إقرار ملف "الكهرباء" أهم من موقف أيّ وزير

رأى النائب ميشال موسى أن “جلسة مجلس الوزراء دستورية”، وقال: “من المؤسف أن تحصل سجالات حول الأمور الأساسية التي تعني الناس”، معتبرًا أنه “لا يمكن لمجلس الوزراء التغيب عن إدارة الشؤون الملحة”.

كما أشار موسى إلى “أنه في حال اتخذ مجلس الوزراء قرارًا كملف الكهرباء، القرار يعتبر أهم من موقف أي وزير”.

وبالنسبة إلى عدم توقيع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على مرسوم سلفة الكهرباء، لفت موسى، في حديث إذاعي، إلى أنّ “هناك إشكالية دستورية حول تمنّع الوزير فياض عن التوقيع، ويجب بتّ الموضوع عبر المؤسسات الدستورية لمعالجتها”.

ختم: “يجب النظر إلى هذه المسألة بأنها مصلحة ملحة للناس، وتتطلب تواصلًا سياسيًا”.