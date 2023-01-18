الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسى: إقرار ملف "الكهرباء" أهم من موقف أيّ وزير

منذ دقيقتين
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

A A A
طباعة المقال

رأى النائب ميشال موسى أن “جلسة مجلس الوزراء دستورية”، وقال: “من المؤسف أن تحصل سجالات حول الأمور الأساسية التي تعني الناس”، معتبرًا أنه “لا يمكن لمجلس الوزراء التغيب عن إدارة الشؤون الملحة”.

كما أشار موسى إلى “أنه في حال اتخذ مجلس الوزراء قرارًا كملف الكهرباء، القرار يعتبر أهم من موقف أي وزير”.

وبالنسبة إلى عدم توقيع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على مرسوم سلفة الكهرباء، لفت موسى، في حديث إذاعي، إلى أنّ “هناك إشكالية دستورية حول تمنّع الوزير فياض عن التوقيع، ويجب بتّ الموضوع عبر المؤسسات الدستورية لمعالجتها”.

ختم: “يجب النظر إلى هذه المسألة بأنها مصلحة ملحة للناس، وتتطلب تواصلًا سياسيًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المطران ابراهيم مع وفد من السفارة الأميركية
    المطران ابراهيم لوفد أميركي: نأمل أن تضاعف واشنطن دعمها للبنان
    ريشار قيومجيان
    قيومجيان لنصر الله: سيّان عندنا إن صُنِفتم أسيادًا في إيران أو عبيدًا لوليّها
    النائب هادي أبو الحسن
    أبو الحسن: إخبار جديد للقضاء.. والمطلوب تحقيق سريع ونتيجة حاسمة!

    الأكثر قراءة

    الدكتور باتريك مارديني
    الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
    لبنان
    بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟