موسى: الأولوية لإعطاء لقاح الكوليرا للسجناء

غرّد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “أولوية إعطاء لقاح الكوليرا للسجناء، حيث الاكتظاظ وضيق الحال، أمر مهم يستحق الثناء لوزارة الصحة والداخلية وقوى الأمن الداخلي، ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واللبناني. على أمل أن يبقى موضوع السجون أولوية في تخفيف الاكتظاظ وتحسين الشؤون الحياتية والصحيّة للمسجونين”.
وكانت أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، عن “تسجيل 10 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 426، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة”.