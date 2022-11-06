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موسى: الأولوية لإعطاء لقاح الكوليرا للسجناء

منذ 49 ثانية
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

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غرّد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “أولوية إعطاء لقاح الكوليرا للسجناء، ‏حيث الاكتظاظ وضيق الحال، أمر مهم يستحق الثناء لوزارة الصحة والداخلية وقوى الأمن الداخلي، ومنظمة الصحة العالمية ‏والصليب الأحمر الدولي واللبناني. على أمل أن يبقى موضوع السجون أولوية في تخفيف الاكتظاظ وتحسين الشؤون الحياتية والصحيّة ‏للمسجونين”.‏

وكانت أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، عن “تسجيل 10 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى ‏‏426، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة”.‏

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