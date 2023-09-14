موسى: الحوار هو الطريق الأقرب للوصول إلى نتيجة إيجابية

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، أنَّ الحوار هو الطريق الأقرب والأقصر للوصول إلى نتيجة إيجابية، لافتًا إلى أنّه بدأت تتكوّن لدى معظم القوى السياسية قناعة للبدء بالحوار الذي لم يتحدّد موعده بعد، بانتظار أن يستكمل لودريان جولاته ليبنى على الشيء مقتضاه.

موسى أضاف في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “من الواضح أنَّ هناك نوع من تقريب وجهات النظر التي هي جزء من التشاور القائم، وأنَّ الحوار المنفرد قد يؤدي في النهاية للوصول إلى قواسم مشتركة ونتائج إيجابية يُمكن أن تساعد على إيجاد الحلّ”.