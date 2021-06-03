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موسى: الرئيس برّي مستمرّ بالقيام بدوره

3 - يونيو - 2021
ميشال موسى

ميشال موسى

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رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب ميشال موسى، أن “لا مفرّ من استكمال التواصل بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة على الرغم من التشنّج الحاصل على خلفية حرب البيانات”، داعيا الى “الانكباب لإيجاد الصيغ العملية التي تقي لبنان المشاكل الكبيرة التي يعانيها”.

وأكد موسى في حديث اذاعي أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي “مستمرّ بالقيام بالدور التقريبي بين الفرقاء لتدوير الزوايا”، معتبرا أنه “من المعيب أن نغض النظر عن الإنذارات التي تأتينا بسبب التأخير في التأليف وآخرها من البنك الدولي”.

وعن اقتراح البطريرك الماروني بشارة الراعي حول تشكيل حكومة أقطاب، شدد موسى على أن “الموضوع يحتاج الى دراسة معمّقة وقراءة الظروف من كل جوانبها وما إذا كانت تسمح اليوم بذلك”، لافتا الى أن “المهم هو الوصول الى صيغة ما، وهذا الأمر يتوقف عند صفاء النيات لدى المعنيين في التشكيل ورغبتهم في أن تصل الأمور الى خواتيمها”.

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