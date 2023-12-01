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موسى: جلسة تشريعيّة قريبًا.. ولا أسماء رئاسيّة مطروحة!

منذ 7 دقائق
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

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أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة تشريعية في النصف الأول من هذا الشهر”، رافضًا ربط الدعوة بمواقف الكتل النيابية.

موسى شدد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على “وجوب الحفاظ على مؤسسة الجيش”، وأوضح أن “ملفّ قيادة الجيش ومسألة تطبيق الـ 1701 هما موضوعان ملحّان طالما أن الملف الرئاسي طال أمده ولم يسجل أي تبدل في المواقف حتى اللحظة، ولذلك طرحهما المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان أثناء زيارته إلى لبنان”.

كما اعتبر موسى أننا “بأمس الحاجة لنوع من التقارب بين الأفرقاء”، وقال: “لا تطور بين الكتل حول الاستحقاق الرئاسي والتواصل ضئيل فيما خص الأسماء، وحتى من قبل الموفدين لم يتم طرح أي أسماء جديدة”.

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