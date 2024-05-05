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موسى عن التفلت الأمني والأخلاقي: لإنزال أقسى العقوبات بالمقترفين

منذ 45 دقيقة
ميشال موسى

ميشال موسى

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كتب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى عبر منصة “إكس”:

“ما نراه اليوم من تفلت أمني وأخلاقي، من اعتداء على الأطفال وعمليات القتل المتنقل والإغتصاب والإنتحار، يدعو إلى القلق، كونه يأتي على خلفية أزماتنا الاقتصادية والسياسيةالمتعددة. إذ نشد على أيدي قواتنا الأمنية لكشفها لهذه الجرائم، نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بالمقترفين”.

 

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