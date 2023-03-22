موسى: لا خلاص في ملف انتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى على أن لا خلاص في ملف انتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار فاعل وجدي بين كافة الافرقاء السياسيين.

وأكد موسى، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن الحل بالخارج من دون توافق بالداخل لا ينفع، داعيا إلى تسريع الخطوات نحو انتخاب رئيس.

وكشف أنه سيلبّي دعوة بكركي لحضور الرياضة الروحية، مشيرا إلى أن الاولية هي لانتخاب رئيس.

وفي سياق آخر، رأى موسى أن أقصر طريق لتطبيق القانون هي ضبط المخالفات.

واعتبر أنه كان من المهم زيادة عدد المراقبين في وزارة الإقتصاد والعديد كان من المفترض أن يكون أكبر والأولوية اليوم مأكل ومشرب المواطن.