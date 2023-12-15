الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسى: لا قطب مخفيّة في مسألة التمديد لقائد الجيش

منذ 39 دقيقة
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

A A A
طباعة المقال

أكد النائب ميشال موسى أن “لا قطب مخفيّة في مسألة التمديد لقائد الجيش”، معتبراً أن “عودة الحكومة الى خطّ التمديد ينطلق من مبدأ أنّ الأمر التنفيذي هو بيد الحكومة التي ترغب بالبت في هذا الموضوع”.

وشدد موسى في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على أن “الجميع يدرك أهمية عدم ترك الجيش بلا قيادة في كل الظروف ولاسيما الظروف الراهنة”، وقال: “ننتظر ما سيصدر عن الحكومة اليوم علماً أن هناك إشكاليةً في مسألة تأمين النصاب، ومجلس النواب مستعدّ لتثبيت التمديد عبر اقرار تعديل قانون الدفاع”.

وأوضح أنّ “اتخاذ الحكومة قرار تأجيل التسريح لا يمنع مجلس النواب من تعديل المادة 56 من قانون الدفاع، وفي حال عدم التوصل الى قرارٍ حكومي فمجلس النواب على استعداد لاتمام المهمّة”، لافتا إلى أن “اي تعديلٍ سيصدر عن مجلس النواب سيكون عامًّا من منطلق شمولية التشريع ولن يكون قانوناً مفصّلاً على قياس شخصٍ واحد وهناك اقتراحات عدة ستتم مناقشتها وصولا الى الصيغة الأنسب والتي تخدم المصلحة العامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    "نادي القضاة": الحرب على وجودنا ودورنا لا تزال مستمرة
    الحكومة - لبنان
    بالتزامن مع جلسة الحكومة.. اعتصام للعسكريّين المتقاعدين وقطع طرقات
    مروان حمادة
    حمادة: اليوم سيكون حاسماً

    الأكثر قراءة

    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة
    جنود من جيش الاحتلال في غزة
    غزة تحت النار
    لماذا لا تتم تسوية غزة بالأرض من الجو؟.. محلل إسرائيلي يكشف الأسباب
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    عزلة دولية وخسائر عسكرية هي الأكبر منذ بدء الغزو.. الجيش الإسرائيلي يعاني!