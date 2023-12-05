موسى: للحفاظ على مؤسسة الجيش بأيّ ثمن من الأثمان

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على وجوب الحفاظ على مؤسسة الجيش بأي ثمن من الأثمان.

وأشار موسى في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى أنّ الوقت لا يزال أمام الحكومة فيما يتعلق بملف التمديد لقائد الجيش، موضحًا أن الرئيس نبيه بري سيلجأ إلى الدعوة لعقد جلسة تشريعية في الأيام المقبلة في حال تعثرت الحكومة في إيجاد مخرج للملف، وأن المجلس مستعد لإعداد جلسة تشريعية في هذا الإطار.

وردًا على سؤال ما إذا كان قانون التمديد سيحظى بالأصوات المطلوبة في المجلس النيابي، قال موسى إن بعض الكتل لم تحسم موقفها بعد والأمر سيتضح بعد أن تتم الدعوة إلى الجلسة.

وتعليقًا على المخاوف التي أثارها بيان حركة حماس أمس الإثنين، دعا موسى إلى التحقق من صحة ومصدر البيان، معتبرًا أن الوضع اليوم لا يحتمل مزيدًا من السجالات السياسية، في وقت يتضامن فيه كل الأفرقاء مع القضية في الجنوب.