موسى: للضغط بشكل أكبر على إسرائيل لوقف إطلاق النار

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى، أنّ “المطلوب من إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، ما لم يحصل حتى اليوم ويتسبب بالتوتر على الجبهة الجنوبية”، مشدداً على أن “تنسيق المواقف الأميركية – الفرنسية مهم جداً، للضغط بشكل أكبر على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.

وأشار موسى، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أنه “في حال تم الاتفاق على التهدئة على الجبهة الجنوبية، فإن ترسيم الحدود البرية سيسلك طريقه على أن تُدرس التفاصيل في نقاط الترسيم”.

وفي ما يتعلق بالملف الرئاسي، لفت إلى أن “المشكلة تكمن في عدم القدرة على الوصول إلى ما يطلبه الدستور من أجل عقد الاجتماعات وانتخاب الرئيس”، مؤكداً أن “التواصل مع التيار الوطني الحر له إيجابية كبيرة وهناك سعي لبلورة صيغة في هذا السياق”.

وشدد على أن “الانتخاب يبقى في مجلس النواب، لكن يجب أن يحصل تقدم على هذا الصعيد”.

وبالنسبة الى إمكان طرح اسم مرشح ثالث، اعتبر أن “الأمر يتوقف على العمل الجدي للوصول إلى ذلك، والحوار يجب أن يكون من دون شروط أي أن تكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات”.