موسى: لملاحقة مرتكبي ممارسات التعذيب المقيتة لعدد من الشبان

دان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في بيان “ممارسات التعذيب المقيتة لعدد من الشبان، والتي اظهرتها أمس صور تناقلها اللبنانيون، مؤكداً “أن مثل هذه الممارسات تستدعي الادانة المطلقة، والمطالبة بالقبض على مرتكبي هذه الاعمال الخارجة عن القوانين والاعراف الانسانية، والمسيئة الى كرامات الناس”.

وأهاب “بالقوى الامنية والسلطات القضائية ملاحقة هؤلاء المرتكبين والاقتصاص منهم في اقصى سرعة”.

يذكر أنه تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشبان السوريين وهم يتعرضون لحفلة تعذيب في منطقة العاقورة اللبنانية بزعم اتهامهم بالسرقة.

وأفاد ناشطون أن الشبان عملوا لدى الشخص الذي يقوم بتعذيبهم في قطاف الفاكهة لأربعة أيام وعندما طالبوا بأجورهم قام بالإعتداء عليهم.

وأظهر الفيديو عدداً من الشبان ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 17 عاماً وهم عراة الصدر وتم وضع حبات بطاطا في أفواههم ثم ينهال عليهم شخص لا يرى في الفيديو بالضرب والسباب والشتائم.

بدورهم، دان مخاتير بلدة فنيدق ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرب واعتداء على شباب من البلدة وسوريين يعملون في منطقة جبيل على يد المدعو ش. طربيه.

ودعوا إلى “توقيف المجرم ومن معه وإنزال أقصى العقوبات في حقه”.